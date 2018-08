Jong Vld pleit voor sterrenweide op kerkhof 14 augustus 2018

02u42 0

De jongerenafdeling van Open Vld Niel pleit voor een sterrenweide op het gemeentelijke kerkhof. Daarmee zou er een plaats worden voorzien voor kindjes die tijdens de zwangerschap zijn overleden. "Als kindjes voor 26 weken zwangerschap overlijden, krijgen de ouders geen overlijdensakte", zegt Jong Vld'ster en gemeenteraadslid Tiffany Van den Berge.





Plekje om te rouwen

"Het kindje kan dan alleen begraven worden als er een sterrenweide is. Het zou mooi zijn als het volgende gemeentebestuur zo'n troost- en gedenkplaats op het kerkhof creëert. We denken dan aan een perkje met bijvoorbeeld metalen of houten sterretjes, waarop plaats is voor een naam, een datum en een kort tekstje. Zo kunnen de ouders op een mooie en serene manier afscheid nemen en krijgen ze een plekje om naartoe te gaan en te rouwen."





(BCOR)