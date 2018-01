Johnny Caremans stelt tentoon 02u25 0

Fotograaf Johnny Caremans stelt een aantal van zijn foto's tentoon in de bibliotheek. De Nielenaar volgt sinds 2011 fotografieopleidingen en heeft een voorliefde voor mooie beelden. In de tentoonstelling brengt hij een persoonlijke selectie naar voren, niet gebonden aan een thema. De tentoonstelling is te bezichtigen tot woensdag 28 maart. (BCOR)