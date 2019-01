Jef Vandorpe (17), toptalent in rolstoeltennis, blikt terug op zijn 2018: “Leren, hard werken en af en toe stunten” Ben Conaerts

02 januari 2019

08u36 0 Niel Het is een bijzonder mooi 2018 geweest voor rolstoeltennisser Jef Vandorpe. De 17-jarige Nielenaar begon het jaar met een wereldtitel bij de junioren en bewees daarna met vier tornooizeges dat hij ook tussen de heren meer dan zijn mannetje kan staan. “De klemtoon ligt nu op mijn ontwikkeling. Ik heb nog veel jaren voor de boeg. Ik wil stap voor stap beter worden.”

Met de 30-jarige Joachim Gérard heeft ons land al een absolute wereldtopper in het rolstoeltennis. Maar zoals het er nu naar uit ziet, staat ook zijn opvolger al in wachtkamer te trappelen. De 17-jarige Jef Vandorpe bewees in 2018 alvast dat hij zijn overstap van het junioren- naar het herencircuit moeiteloos verteert. Nadat hij in het begin van het jaar wereldkampioen werd bij de junioren, stapte de Nielenaar over naar de mannen en maakte hij ook daar indruk. Liefst vier titels wist hij op zijn naam te schrijven, waardoor hij het jaar kon afsluiten als zeventiende op de wereldranglijst. Niemand van zijn leeftijd komt nog maar in de buurt.

Maar als hij zijn hoogtepunt van dit jaar moet opnoemen, denkt Jef niet onmiddellijk aan zijn titelzeges. “In november heb ik deelgenomen aan de Wheelchair Doubles Masters, een tornooi voor de beste acht dubbelteams ter wereld. Ik speelde er samen met de Nederlander Ruben Spaargaren, die twee jaar ouder is dan ik. We kwamen er uit tegen teams die allemaal hoger stonden op de ranking dan wij. Eigenlijk deden we vooral mee om te leren en ervaring op te doen. De eerste twee wedstrijden verloren we telkens in drie sets, maar de derde wedstrijd hebben we gestunt door het tweede reekshoofd te verslaan. Dat was een ongelooflijke opkikker en misschien wel mijn hoogtepunt van 2018.”

Rechterheup

Jef lijdt al negen jaar aan de ziekte van Perthes, een zeldzame ziekte die de heup aantast. “Ik was acht en half toen ik opeens onverklaarbaar begon te manken”, vertelt hij. “Dat bleek dus de ziekte van Perthes te zijn. Ze kreeg vat op mijn rechterheup, waardoor ik verplicht was om mezelf voort te bewegen met krukken of een rolstoel. Dat was best zwaar om dragen. Voor mijn ziekte deed ik aan volleybal, zwemmen en jiujitsu en zat ik bij de scouts. Mijn ouders waren van plan om me ook nog in te schrijven voor tennislessen. Maar de ziekte stuurde dat dus allemaal in de war.”

Intussen gaat het beter en kan Jef zich voortbewegen zonder rolstoel. “Ik kan weer stappen en kan naar school gaan zonder rolstoel. Maar springen, lopen, joggen of lange wandelingen maken, kan ik niet. Rolstoeltennis was een manier om ondanks alles toch nog aan sport te kunnen blijven doen. Achteraf bekeken heeft het me heel hard geholpen. Als je rolstoeltennissers ziet met geamputeerde benen of die verlamd zijn vanaf hun middel, dan besef je dat het nog veel erger kan. Dat heeft me mijn ziekte doen relativeren.”

Stevig dagritme

Sinds vorig schooljaar zit Jef op de topsportschool in Edegem. Hij verblijft er op internaat en studeert er samen met leeftijdsgenoten die net zo fanatiek met sport bezig zijn als hij. Als hij gaat trainen, loopt hij er soms tennistoppers als Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck tegen het lijf. “De eerste keer dat ik hier kwam, kon ik amper geloven wat ik zag”, glimlacht hij. “Je hebt hier een basketzaal, judozalen, een moderne fitnessruimte, een kantine, douches,… Ik voelde me hier redelijk snel thuis. Er is ook heel weinig rivaliteit onder mijn klasgenoten. Het is mooi om te zien hoe iedereen elkaar zijn of haar succes gunt.”

Het dagritme aan de topsportschool is behoorlijk stevig. Jefs weekdagen bestaan uit weinig meer dan sporten, les volgen en studeren. “Ik begin mijn dag met twee uur tennistraining, daarna ga ik naar school en ’s avonds ga ik nog eens minstens twee uur trainen. Uiteindelijk kom ik aan 20 à 23 uur training op vijf dagen. Daarbovenop komt dan nog het werken voor school. Als ik in de weekends naar huis ga, is dat dus vooral om te rusten. Maar dit is nu eenmaal de beste manier om sport en onderwijs te combineren. Als ik in het buitenland op stage ga of moet deelnemen aan tornooien, wordt er geen probleem van gemaakt.”

1.000 euro prijzengeld

Als alles goed verloopt, studeert Jef eind dit schooljaar af. Maar de schoolbanken helemaal verlaten, wil hij nog niet. “Ik ga na het middelbaar verder studeren aan de Universiteit Antwerpen. Ik ga de opleiding Rechten combineren met topsport. Het plan is dat ik elk jaar de helft van de studiepunten opneem om me de rest van de tijd te kunnen concentreren op het rolstoeltennis. Ik doe het enerzijds voor mijn persoonlijke ontwikkeling, anderzijds omdat je met rolstoeltennis nooit het grote geld zal kunnen verdienen. Met mijn tornooizeges won ik telkens ongeveer 1.000 euro prijzengeld en dat gaat geld gaat rechtstreeks naar mijn tenniscarrière. Rolstoeltennis is best een dure sport. Denk maar aan het materiaal, de rolstoel en de coaching.”

“Als je bij de beste acht spelers ter wereld bent, kan je deelnemen aan Grand Slams en daar valt er per titel ongeveer 40.000 euro prijzengeld te rapen. Dat is nog altijd niet te vergelijken met wat een Roger Federer of een Rafael Nadal aan prijzengeld binnenrijven bij iedere Grand Slam die ze winnen, maar er valt wel zeker van te leven. Al heb je sowieso nog wel iets nodig voor na je carrière. Ik weet nog niet exact wat ik wil doen later, maar ik denk dat ik met Rechten nog verschillende kanten uit kan.”

Olympische medaille

Op sportief vlak wil de tennisbelofte zich niet toespitsen op concrete doelen. “Ik wil me in 2019 honderd procent richten op het mannencircuit. Ik ga mijn wereldtitel bij de junioren dus niet verdedigen, ook al zou ik dat in theorie nog wel kunnen. Het is niet dat ik het te min vind, maar ik heb andere prioriteiten. De focus ligt op mijn verdere ontwikkeling. Ik wil niet zozeer tornooien spelen om zoveel mogelijk titels te halen, maar wel tornooien waar het niveau hoog ligt om daaruit te kunnen leren. Ik ben nog maar 17 en ik heb nog heel veel jaren voor de boeg. Ik wil stap voor stap beter worden.”

In 2020 wachten de Paralympische Spelen in Tokio, het grootst mogelijke toneel voor rolstoeltennissers als Jef. Maar hij laat zich niet verleiden tot boude uitspraken. “Het zou al mooi zijn als ik daar kan deelnemen”, zegt hij. “De Spelen zijn er al over anderhalf jaar en het zou kunnen dat dat te vroeg is voor mij. Ik moet echt nog een aantal stappen zetten, als ik daar voor een medaille wil meedoen. Realistisch gezien wordt dat heel moeilijk. Dus ik wil me daar nog niet op vastpinnen. Ik ga het jaar per jaar bekijken. Maar ooit eens een Olympische medaille behalen, dat is natuurlijk de ultieme droom.”

Maar eerst mag Jef nog even genieten van een paar dagen verdiende vakantie. De examenperiode zit erop, het tennisseizoen ligt stil en dus mag de riem er heel even af. “Het is een cliché dat je hier op de topsportschool moet leven als een monnik, maar dat valt eigenlijk nog heel goed mee. Het is allemaal een kwestie van goed te plannen en de juiste balans te vinden. Je moet weten wat je wanneer moet doen. Als je ’s anderendaags een groot tornooi moet spelen, moet je ’s avonds natuurlijk niet meer uitgaan. Maar een dessertje na het eten ga ik tijdens de vakanties toch niet aan mij voorbij laten gaan.” (lacht)