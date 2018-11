Jaarmarktcross lokt weer absolute top Alle grote namen aan de start verwacht, enkel Van Aert past Ben Conaerts

06 november 2018

16u27 2 Niel Niel telt volop af naar de 56ste editie van de Soudal Jaarmarktcross. Nu de veldrit opnieuw deel uitmaakt van de DVV Verzekeringen Trofee, worden er zaterdag ook meer toppers aan de start verwacht. “We gaan zeker niet uit de toon vallen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld)

Terwijl in de omgeving van de Emile Vanderveldelaan jong en oud zich uitleeft op de jaarmarktfoor, wordt er wat verderop flink doorgewerkt. Zaterdag staat met de Soudal Jaarmarktcross immers de apotheose van de jaarmarktperiode op het programma en zijn alle ogen van sportminnend Vlaanderen even op Niel gericht. Nu de cross opnieuw is opgenomen in de kalender van de DVV Verzekeringen Trofee, is het prestige van een zege in Niel niet gering.

Kwaliteit

“Na de Koppenbergcross in Oudenaarde is de Jaarmarktcross de eerste afspraak van de DVV Verzekeringen Trofee”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “De organisatie grijpt daarmee terug naar een oude succesformule en daar zijn wij heel tevreden mee. We hebben hier een van de oudste crossen van België. Het doet goed om opnieuw in een klassement opgenomen te worden en tussen de andere grote crossen te staan. De Jaarmarktcross zal zeker niet uit de toon vallen.”

Concreet betekent het dat het deelnemersveld er flink aan kwaliteit zal bijwinnen. De voorbije jaren lieten onder meer Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Lars van der Haar de Jaarmarktcross links liggen. Maar zaterdag worden, met uitzondering van Van Aert, alle grote namen aan de start verwacht. Zal Toon Aerts, de winnaar van de voorbije twee edities, er opnieuw in slagen om de tegenstand de baas te kunnen?

Woonzorgcentrum

Het parcours is grotendeels hetzelfde gebleven in vergelijking met vorig jaar. Al ligt de klemtoon - nog iets meer dan in 2017 - op de prachtige omgeving van het woonzorgcentrum Maria Boodschap. “Vorige editie zijn we voor het eerst sinds lang opnieuw langs het rusthuis gepasseerd”, zegt Ronny Spagnaerts, die de contactpersoon is tussen de gemeente en de organisatie. “Dat is toen gebeurd op vraag van de directie en de bewoners. Voor velen onder hen zorgt de veldrit echt voor een hoogdag. Daarom hebben we de passage langs het rusthuis nog wat uitgebreid en doen we ook het stukje bos aan.”

De start en aankomst van de Jaarmarktcross bevinden zich opnieuw in de Ridder Berthoutlaan. Het vertrek vindt plaats aan het woonzorgcentrum Maria Boodschap, de aankomst aan het kruispunt met de Schuttershofstraat. Ook voor de podiumceremonie achteraf moet je naar de Ridder Berthoutlaan afzakken.

De eliterenners beginnen om 15 uur aan hun veldrit, die live te zien is op Sporza. Voorafgaand zijn er de wedstrijden van de dames, junioren en beloften en om 10 uur is er een initiatie voor de jeugd.

Tickets kosten 11 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Je kan ze bestellen via de website www.jaarmarktcross.be.