Internering gevraagd voor zwakbegaafde brandstichter 24 april 2018

02u36 0 Niel Een veertiger uit Niel wordt volgens het openbaar ministerie best geïnterneerd in een psychiatrische instelling. De man wordt verdacht van vijf brandstichtingen in een appartementsgebouw aan de Antwerpsestraat in Niel. De beklaagde ontkent.

In de inkomhal van een appartementsgebouw aan de Antwerpsestraat in Niel brak in de nacht van 31 mei 2016 brand uit. Elf bewoners belandden in het ziekenhuis. Een 65-jarige vrouw liep een zware rookintoxicatie op en moest zelfs gereanimeerd worden. Een andere vrouw brak haar been. Acht appartementen werden onbewoonbaar verklaard.





Al snel bleek dat er kwaad opzet mee gemoeid was: een matras die onder de trap lag, werd in brand gestoken. Het was al de vierde brandstichting in het gebouw. Telkens belde bewoner F.L. naar de brandweer. Hij bleek ook in onmin met de huisbaas te leven. De veertiger werd niet aangehouden, bij gebrek aan ernstige aanwijzingen van schuld. Hij verhuisde daarna naar een appartementsgebouw aan de Kapelstraat in Niel. Op 19 september 2017 brak er ook daar brand uit in de kelder. De beklaagde was opnieuw degene die de brandweer verwittigde. Op zijn broek waren sporen van een brandversneller. Ditmaal belandde hij wel achter de tralies. Hij ontkende evenwel iedere betrokkenheid. De verdediging verweet de onderzoekers een tunnelvisie en pleitte de vrijspraak. De procureur vorderde de internering. Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat de beklaagde, die zwakbegaafd is, in een ernstige staat van geestesstoornis verkeert. Vonnis op 8 mei. (PLA)