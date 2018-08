Ingrid Meulders (sp.a) krijgt plaats op provincieraadslijst 10 augustus 2018

Ingrid Meulders (52) is met de verkiezingen voor de eerste keer kandidaat voor de gemeente- en de provincieraad. In Niel duwt ze vanop plaats 20 mee de lijst van sp.a-Groen, op de sp.a-provincieraadslijst staat ze op plaats 11. Ingrid, werkzaam als kleuterjuf op de gemeentelijke basisschool, zet zich in als voorzitter van de plaatselijke sp.a-afdeling. "Ik wil een onderwijs op maat van elk Niels kind in een gezonde, welvarende en veilige omgeving", zegt ze. "Op provinciaal niveau wil ik het ontwerpplan 'Open Ruimte' van onze provinciaal gedeputeerde Rik Röttger (sp.a) mee uitvoeren. Dat provinciaal plan voorziet maar liefst 3,3 miljoen euro aan investeringen in onze Rupelstreek. De bescherming van Walenhoek en de sanering en inrichting van het visvijvergebied staan hoog op de agenda." (BCOR)