Infomarkt RUP Kapittel

Het gemeentebestuur organiseert op maandag 8 januari een infomarkt rond het RUP Kapittel. Dat gaat over de toekomst van het wetenschapspark aan de Galileilaan en over de mogelijke bouw van zo'n 250 appartementen in dat gebied. Geïnteresseerden zijn welkom van 17.30 tot 19.30 uur in het atrium van het gemeentehuis. (BCOR)