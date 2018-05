In de ban van de regenboog KERSVERSE HOLEBIVERENIGING HOUDT GROOTSCHALIGE CAMPAGNE BEN CONAERTS

08 mei 2018

02u45 0 Niel Vlaggen, stickers, zelfs schoenveters: Niel is helemaal ondergedompeld in de regenboogkleur. Daarmee wil de nieuwe vereniging Regenboog Niel samen met de gemeente tonen dat holebi's en transgenders meer dan welkom zijn. Al denkt daar niet iedereen hetzelfde over. De voorbije dagen zijn twee vlaggen kapotgetrokken.

Niel heeft momenteel veel weg van een San Francisco aan de Rupel. Net als in het Amerikaanse 'gay mecca' is de regenboogkleur er haast alomtegenwoordig. De regenboogvlag wappert aan alle openbare gebouwen, in winkelstraten als de Dorpsstraat en de Antwerpsestraat en zelfs aan de privéwoning van een aantal Nielenaren, of ze nu zelf holebi zijn of niet. Wie zijn eigen woning wil bevlaggen, kan aan de balie van het gemeentehuis of via de gemeentewebsite een regenboogvlag gaan opvragen. En alsof dat alles nog niet genoeg is, heeft de gemeente op haar briefwisseling het gemeentelijke logo tijdelijk vervangen door een regenbooglogo.





Initiatiefnemer van al deze acties is de kersverse vereniging Regenboog Niel, een groep van een vijftiental holebi's en transgenders die willen oproepen tot meer verdraagzaamheid.





Scheldpartij

"17 mei is de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie", zegt voorzitter Dirk Rollenberg. "In aanloop naar deze bijzondere dag wilden we met de steun van de gemeente een aantal acties uitwerken in het teken van de regenboog. Daarmee willen we duidelijk maken dat iedereen, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, zich veilig en aanvaard moet kunnen voelen."





Dat niet iedereen in Niel even verzot is op de regenboog, is het voorbije weekend duidelijk geworden. Twee vlaggen werden in de nacht van vrijdag op zaterdag kapotgetrokken en zondag is er een scheldpartij ontstaan toen iemand een regenboogvlag aan zijn woning wilde uithangen. "We worden niet vaak uitgescholden in het gezicht, maar wel vaak achter onze rug", beseft Dirk. "Zelf heb ik twee collega's gehad op mijn werk die zijn opgestapt omdat ik homo was. Maar ik wil me niet laten provoceren, ik wil tonen dat ik slimmer ben. Als je ziet dat we bij bijna alle Nielse handelaars een regenboogsticker hebben mogen afgeven om op de deur te plakken, dan stemt me dat toch optimistisch." De komende dagen gaan de acties van Regenboog Niel doodgewoon verder. Vandaag worden in alle Nielse basisscholen veters in regenboogkleuren uitgedeeld en later staan er ook nog educatieve vormingen op het programma. Op zondag 13 mei beleeft de campagne haar hoogtepunt en wordt het regenboogcharter officieel ondertekend door het gemeentebestuur. Vervolgens worden biologisch afbreekbare ballonnen opgelaten en wordt een kleurrijk kunstwerk onthuld. Iedereen die Regenboog Niel een warm hart toedraagt, is om 15 uur welkom op het dorpsplein bij het gemeentehuis.