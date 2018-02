Huis stort in tijdens renovatie ARBEIDER WORDT DOOR BROKSTUK GERAAKT EN MOET NAAR ZIEKENHUIS SANDER BRAL

03 februari 2018

03u23 0 Niel Een huis in Niel is tijdens renovatiewerken in elkaar gezakt. Gistermiddag was een bouwbedrijf bezig met de voorgevel op te metsen toen de eerste verdieping instortte. Eén arbeider raakte gewond door een brokstuk.

Geen vuiltje aan de lucht gistermiddag toen een bouwbedrijf renovatiewerken uitvoerde in het centrum van Niel. Maar plots zakte de eerste verdieping van de woning in de Emile Vanderveldelaan door haar steunbalken. Filip Serrien van het gelijknamige boekhouderskantoor aan de overkant van de straat zat op de eerste rij: "Toen de woning tegen de vlakte ging, hoorde ik een enorm gekraak en ik zag een gigantische stofwolk voor mij opdoemen", herbeleeft de boekhouder.





Breuk aan hand

"Uit die wolk kwamen de bouwvakkers hoestend tevoorschijn. Eén van hen werd geraakt aan z'n hand door een vallend brokstuk . Wat een ravage was dat opeens. Schrik voor mijn eigen zaak of veiligheid had ik niet, maar ik maakte me wel zorgen dat er iemand onder het puin was blijven zitten."





"Gelukkig was dat niet het geval", benadrukt Veronique Wegge van de lokale politiezone Rupel. "De arbeider die geraakt werd, moest wel gewond naar het ziekenhuis overgebracht worden. Over de oorzaak van de instorting is nog geen duidelijkheid. Dat wordt nog onderzocht." De werknemers van algemeen bouwbedrijf JG Construct uit Lille bekommerden zich gisteren vooral om hun gewonde collega'. "Hij heeft een breuk opgelopen en zijn hand lag ook open. Blijkbaar moeten ze in het ziekenhuis checken of er geen belangrijke pezen of zenuwen geraakt zijn. Hopelijk komt het allemaal goed met hem."





Niet bewoond

In de woning die instortte woont niemand. De eigenaars van het gebouw, die zelf in het aanpalende rijhuis wonen, waren gisteren ook ter plaatse om de ravage op te meten maar waren nog te erg onder de indruk om te reageren. Ze bekommerden zich in de eerste plaats over de stabiliteit van hun eigen woning. "Daar hoeven zij zich geen zorgen over te maken", klinkt het bij de architect. "De aanpalende woning steunt op een andere structuur die niet in het gedrang is gekomen door de instorting. Bovendien kwam de Civiele Bescherming ter plaatse om het ingestorte gebouw te stutten en de veiligheid voor de aanpalende woningen te garanderen."





Niet werk van amateurs

Aan de linkerkant van het getroffen pand loopt de enige toegangsweg naar elf andere gebouwen. "Moest de situatie onveilig blijken, zullen we voor al die mensen opvang voorzien", verzekerde burgemeester Tom De Vries (Open Vld) gisterenmiddag. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De oorzaak van de instorting blijft nog een mysterie. Volgens de architect was alles in orde om de gevel opnieuw op te metsen: "Dit was niet het werk van een amateur die zijn eigen gangetje ging", verzekert ze. "Alles was wel degelijk goed afgestemd met de ingenieur en het bouwbedrijf. De experts zullen maar moeten uitmaken wat de oorzaak was."





"Er zaten al dagen barsten in die woning, geen wonder dat het op een bepaald moment moest begeven", klinkt het ondertussen bij buurtbewoners. En nog: "Op een bepaald moment kapten ze een muur weg en hebben ze de steunbalken wellicht niet goed gestut." De eigenaars van het gebouw hebben het pand nog maar enkele jaren geleden gekocht. "Daarvoor was frituur Tip Top hier gevestigd", zeggen de buren. "Toen was wel alles tip top in orde", lacht men groen.