High Hopes houdt eetfestijn voor Kom op tegen Kanker Ben Conaerts

11 maart 2019

Team High Hopes, een groep wielervrienden uit Niel, organiseert komend weekend haar jaarlijkse eetfestijn. Op vrijdag 15 maart, zaterdag 16 maart en zondag 17 maart kan je in zaal De Met komen smullen van ‘Schep van Trien den Heilige’ - een streekgerecht met paardenstoofvlees - of vol-au-vent met frietjes. Er wordt gewerkt in shifts en zaterdagavond en zondagmiddag zijn al volzet. Maar op vrijdagavond en zaterdagmiddag en zijn er nog altijd plaatsen over.

Met de opbrengst van het evenement wil High Hopes haar steentje bijdragen in de strijd tegen kanker. De vriendengroep wil niet alleen twee keer 1.000 kilometer fietsen, maar ook 100 kilometer lopen voor Kom op tegen Kanker. Daarvoor moet wel in totaal 12.500 euro aan inschrijvingsgeld worden ingezameld.

Komen smullen kan tegen 18 euro voor volwassen en 10 euro voor kinderen. Je kan je plaats reserveren via highhopes.kotk@gmail.com.