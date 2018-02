Gwendolyn Rutten bezoekt wetenschapspark 10 februari 2018

02u44 0 Niel Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft een bezoek gebracht aan het wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel. Het park biedt een plaats aan 26 bedrijven en is momenteel in volle groei.

Gwendolyn Rutten is al sinds begin vorig jaar bezig aan een 'Ronde van Vlaanderen' langs alle Vlaamse gemeenten. Deze keer was zij te gast op het wetenschapspark Waterfront aan de Galileilaan in Niel. Ze bracht er onder meer een bezoek aan het Darwingebouw, waar startende ondernemingen ondersteuning krijgen om verder door te groeien. "Dit is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en ondernemerschap hand in hand kunnen gaan, met de overheid in een ondersteunende rol", vindt Rutten.





Op dit moment zijn op het wetenschapspark 26 jonge bedrijven actief, die nieuwe producten ontwikkelen in sectoren als de gezondheidszorg, milieu of informatica. De komende twee jaar wordt het park nog verder uitgebreid met drie extra gebouwen, om plaats te bieden aan nieuwe bedrijven. "We zijn blij dat we het wetenschapspark in de schijnwerpers konden plaatsen", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "Hier worden heel wat revolutionaire dingen bedacht en ontwikkeld, en hier wordt ook heel wat werkgelegenheid gecreëerd. Voor onze gemeente is dat een heel goede zaak.





(BCOR)