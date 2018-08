Graffitikunst Dzia siert zijgevel De Paardenstal 13 augustus 2018

Het Natuurhuis De Paardenstal in de Boomsestraat heeft er het voorbije weekend een indrukwekkend kunstwerk bijgekregen. De zijgevel van het bijna honderd jaar oude gebouw werd verfraaid met een grote muurschildering van een paard. Het werk is van de hand van de Antwerpse street artist Dzia en is bedoeld als eerbetoon aan de paarden die de baksteenindustrie letterlijk en figuurlijk hebben getrokken. "Dit kunstwerk vormt een onderdeel van de nieuwe wandeling 'Nen Nielse Oemweg', die natuur, erfgoed én kunst in de kijker zet", zegt schepen van Toerisme Tom Caluwaerts (N-VA). 'Nen Nielse Oemweg' is een van de kanshebbers op de titel van 'Wandeling van het jaar'. Stemmen kan nog tot woensdag 15 augustus via de website w ww.wandelingvanhetjaar.be. (BCOR)