Gezocht: vrijwilligers voor Natuurhuis De Paardenstal Ben Conaerts

14 maart 2019

Natuurpunt Rupelstreek is op zoek naar vrijwilligers voor het Natuurhuis De Paardenstal in Niel. “Vanaf zondag 28 april tot eind september zal het Natuurhuis elke zaterdag en zondag open zijn, telkens van 14 tot 18 uur. Voor de openingsmomenten op zaterdag zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die het Natuurhuis open willen houden”, klinkt het. Kandidaten mogen zich alvast aanbieden via info@natuurpuntrupelstreek.be.