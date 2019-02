Gezocht: uitbater voor Zomerbar Niel Plage Ben Conaerts

03 februari 2019

14u10

De gemeente is op zoek naar een uitbater voor de Zomerbar van het jaarlijkse strandfestival Niel Plage. Dat vindt plaats in augustus op de Heideplaats en lokt ieder jaar zo’n 5.000 bezoekers. Activiteiten die er op het programma staan, zijn onder meer een beachvolleybal- en een beachsoccertornooi, een kinderdisco, een zandkastelenbouw en een aantal openluchtoptredens. Wie de Zomerbar in concessie wil uitbaten, moet voor eind februari zijn kandidatuur binnenbrengen. Alle informatie is te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd aan de sportsite in de Landbouwstraat of via vrije.tijd@niel.be.