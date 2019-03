GetSomeWine geeft optreden in gemeentehuis Ben Conaerts

15 maart 2019

16u06 0

Het trio GetSomeWine geeft op zondag 17 maart een optreden in het gemeentehuis van Niel. Zangeres Oljana Weyler, gitarist Koen Wauters en contrabassist Steven Van Gool toveren het atrium om tot een gezellige huiskamer. Ze brengen vooral pop- en jazzstandards, maar maken met plezier ook uitstapjes naar soul, R&B en bossanova.

Het optreden vindt plaats om 11 uur. De toegang is gratis, maar je schrijft best op voorhand in. Dat kan via de website www.ivebica.be.