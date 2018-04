Gemeenteraad keurt Regenboogcharter goed 26 april 2018

De gemeenteraad heeft unaniem het Regenboogcharter goedgekeurd. Daarmee engageert het gemeentebestuur zich om structureel te werken aan een lokaal holebibeleid. "Het gemeentebestuur staat het dichtst bij de burger. Het is onze taak er voor te zorgen dat iedereen, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur of genderidentiteit, zich veilig, aanvaard en begrepen voelt in Niel", zegt schepen voor Gelijkekansenbeleid Bart Van der Velde.





Na een open oproep begin dit jaar ontstond er een nieuwe vereniging: Regenboog Niel. Het initiatief wil Nielse holebi's en transgenders samenbrengen. "Met de steun van het gemeentebestuur hebben we al een aantal acties uitgewerkt die in mei zichtbaar worden", klinkt het. "Zo zal het gemeentelijke logo op alle briefwisseling vervangen worden door een regenbooglogo en zal op alle openbare gebouwen de regenboogvlag worden uitgehangen. Om de week tegen homo- en transfobie symbolisch in te zetten, worden er op zondag 13 mei, samen met Chiro Hiro en de Scouts Hellegat, aan het gemeentehuis ook ballonnen in alle kleuren van de regenboog opgelaten." (BCOR)