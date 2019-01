Gemeentepersoneel wil in één maand 3.500 autokilometers uitsparen Ben Conaerts

12u01 0 Niel Veertig personeelsleden van de gemeente engageren zich om de komende weken met de fiets of te voet naar hun werk te komen. In één maand tijd zouden ze op die manier 3.500 kilometer moeten stappen en trappen.

Om te werken aan een beter klimaat willen 40 personeelsleden in Niel de komende weken een tandje bijsteken en komen ze met de fiets of te voet naar het werk.

Trekker van de actie is Lieve Janssens van de milieudienst. “Ik ben aan alle collega’s gaan vragen wie zich mee wil engageren. Veertig personeelsleden van de gemeente hebben toegezegd, met daarbovenop nog eens twaalf mensen van het onderwijzend personeel. Als iedereen dat engagement nakomt, zouden we op één maand tijd 3.500 autokilometers uitsparen.”

De ‘Rupel(s)t(r)appers’, zoals de Nielenaren zichzelf noemen, maken met hun inspanningen kans op een prijs, maar daar doen ze het naar eigen zeggen niet voor. “Het is ons puur te doen om het klimaat”, aldus Janssens. “Iedereen die mee op de kar is gesproken, krijgt wel achteraf een mooie beloning. Op 12 februari, Dikketruiendag, gaan we alle ‘Rupel(s)t(r)appers’ hier op het gemeentehuis trakteren op een lekker ontbijtje.”