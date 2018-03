Gemeentepersoneel verzamelt 2 kubieke meter zwerfvuil 23 maart 2018

02u55 0 Niel Na de kinderen van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) woensdag heeft gisteren het gemeentepersoneel een zwerfvuilactie gehouden. Zo'n zeventigtal medewerkers trokken erop uit om de straten van Niel wat properder te maken.

Heel Niel werd gisteren onder handen genomen en opgekuist. De buit was niet gering: maar liefst twee kubieke meter zwerfvuil werd er verzameld. De opvallendste vondsten: een verkeersbord, een paar lege condoomverpakkingen en een briefje van 5 euro. "Ik heb vooral veel sigarettenpeuken aangetroffen, terwijl dat net iets is wat je gemakkelijk bij het huisvuil kan gooien", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld), die de omgeving van de sporthal mee had aangepakt.





Etienne Franssen, gemeenteraadslid voor sp.a, was een van de bereidwillige inwoners die het gemeentepersoneel een handje kwam helpen. "Vermits ik zelf met pensioen ben, kom ik graag een steentje bijdragen. Het is verschrikkelijk om te zien hoeveel petflessen, blikjes en sigarettenpeuken je in de omgeving van het fietspad bij de sporthal vindt. Ik hoop alleen dat de gemeente haar zwerfvuilactie volgend jaar in het weekend plant. Op die manier kunnen nog meer bewoners bij dit initiatief worden betrokken." (BCOR)