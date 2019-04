Gemeente zet schapen in voor ecologisch bermbeheer Ben Conaerts

18 april 2019

14u31 0 Niel Wie dezer dagen langs de Kwaede Wielstraat passeert, heeft ze waarschijnlijk al opgemerkt: de kudde van zo’n 150 schapen die de bermen begrazen. Het gaat om een proefproject van de gemeente om het gras op een ecologische manier te onderhouden.

“Het begrazen met schapen biedt enkel maar voordelen”, zegt schepen van Openbaar Groen Tom Caluwaerts (N-VA). “De dieren onderhouden het groen op een ecologische manier onderhouden en zorgen qua diversiteit van fauna en flora voor een meerwaarde. Bovendien zijn deze lieve beestjes inzetbaar daar waar mechanisch beheren niet mogelijk is, zoals aan de nogal steile bermen in de Kwaede Wielstraat.”

Vooraleer de schapen op de bermen worden losgelaten, zorgt de schaapherder eerst dat alle zwerfvuil verdwijnt van het terrein. Op de bermen worden bovendien flexinetten geplaatst, zodat de schapen staan afgeschermd. “We hebben hier gekozen voor het Kempisch heideschaap”, zegt de herder. “Dit schaap is in staat om gedurende langere tijd op moeilijke terrein te grazen en te lopen. In de kudde is er trouwens één zwart schaap te vinden. Passanten vinden het leuk om dat schaap te zoeken en er een foto van te maken.” (lacht)

De schapen kunnen zich nog tot en met volgende week te goed doen aan het weelderig tierend groen in de Kwaede Wielstraat. “Daarna gaan we het proefproject evalueren en bespreken op het college”, aldus Caluwaerts. “Als blijkt dat het project in de smaak valt, kan het eventueel verder uitgebreid worden. Dan zullen we kijken welke plaatsen er in onze gemeente nog in aanmerking kunnen komen.”