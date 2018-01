Gemeente zet elektrische nutsvoertuigen in 24 januari 2018

02u53 0 Niel Het wagenpark van de gemeente Niel blijft maar verduurzamen. Gisteren werden de nieuwste aanwinsten voorgesteld: vier elektrische nutsvoertuigen en twee elektrische bakfietsen.

"Deze aankoop zal onze mensen toelaten een stuk efficiënter te werken", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld). "In het verleden werden onze ploegen en het materiaal dat ze nodig hadden beide apart afgezet. Nu komt er aan dat over en weer rijden een einde en beschikt bijna iedere ploeg over zijn eigen wagen. De nutsvoertuigen kunnen plaats bieden aan drie mensen, beschikken over een laadbak en kunnen nog worden uitgebreid met een aanhangwagen. Bovendien zijn deze elektrische voertuigen goedkoper in verbruik én in onderhoud."





"De vier nutsvoertuigen zullen gebruikt worden voor de groendienst, voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en voor het leegmaken van de vuilnisbakken", zegt Jan Willemse, coördinator van het gemeentemagazijn.





"De twee elektrische bakfietsen zijn dan weer bedoeld voor kleinere verplaatsingen. In een volgende fase gaan we een aantal van onze vrachtwagens moeten vervangen. De tijd moet uitwijzen hoe groen we daarin kunnen gaan. Maar wat we elektrisch kúnnen doen, doen we elektrisch." (BCOR)