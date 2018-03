Gemeente wordt eigenaar Spaans Toreken 01 maart 2018

02u51 0 Niel De gemeente heeft het Spaans Toreken aangekocht. Daarmee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet naar de erkenning van het gebouw als beschermd monument.

Het Spaans Toreken dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw en werd gebouwd door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Door de eeuwen heen raakte het gebouw, de voorbije decennia in privé-eigendom, flink aangetast door de tand des tijds. Deze legislatuur maakt het gemeentebestuur er volop werk van om het stuk erfgoed te laten erkennen als historisch monument en te restaureren. De aankoop van het Spaans Toreken, dat de voorbije gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd, kadert in dat opzet. De kostprijs bedraagt 85.000 euro.





"We willen het Spaans Toreken, een van de oudste gebouwen van Niel, koste wat kost bewaren", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "We hebben de voorbije jaren al een aantal bewaringsmaatregelen uitgevoerd, zodat het gebouw beschermd is tegen weer en wind. Nu de gemeente zelf eigenaar is geworden, zetten we een flinke stap vooruit naar de erkenning als monument. Als die erkenning er komt, kunnen we bij de restauratiewerken op een mooie subsidie rekenen van de Vlaamse overheid. We gaan nu een kostenraming laten maken om te kijken hoeveel een restauratie ons zou kosten." (BCOR)