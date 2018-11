Gemeente vraagt hulp van inwoners voor nieuw beleidsplan Ben Conaerts

21 november 2018

13u15 0 Niel De gemeente Niel organiseert momenteel een enquête voor haar inwoners. De resultaten moeten de basis vormen voor het nieuwe beleidsplan voor de komende bestuursperiode.

“We werken op dit moment hard aan een nieuwe beleidsplan voor de komende legislatuur”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Onze inwoners zijn een zeer belangrijke schakel in dat proces. We willen hen dan ook heel graag betrekken bij de opmaak van dit nieuwe beleidsplan en weten wat zij belangrijk vinden.”

Op de gemeentelijke website is sinds kort een enquête te vinden die peilt naar de prioriteiten van de Nielenaren. Via een vragenlijst krijgen ze de kans om meer zicht te geven op hun leefomgeving, hun tevredenheid en hun visie.

“De resultaten die voortkomen uit de bevraging geven de toekomstige leefomgeving mee vorm”, aldus De Vries. “Het is dan ook belangrijk om de vragen zo zorgvuldig mogelijk en waarheidsgetrouw in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt, enkel de resultaten van de bevraging gaan we gebruiken voor het beleidsplan.”

Wie aan de bevraging wil deelnemen, kan dat doen tot 7 december. De enquête is te vinden op de website www.niel.be.