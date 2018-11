Gemeente houdt fietsgraveersessie Ben Conaerts

15 november 2018

Op zaterdag 17 november kan je in het gemeentemagazijn in de Volkenbondstraat tussen 9 en 12 uur je fiets laten graveren. De technische medewerkers staan klaar om gratis je rijksregistratienummer in de fiets te graveren. Op die manier wordt de fiets minder aantrekkelijk voor mogelijke dieven. Wordt de fiets na een diefstal teruggevonden, is de rechtmatige eigenaar snel te vinden.

Inschrijven voor de fietsgraveersessie is niet nodig, breng wel je identiteitskaart mee voor je rijksregistratienummer.