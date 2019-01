Gemeente geeft nieuwjaarsdrink Ben Conaerts

08 januari 2019

14u44 1

Het gemeentebestuur trakteert naar jaarlijkse traditie zijn inwoners weer op een nieuwjaarsreceptie. Die vindt plaats op zondag 13 januari van 11 tot 14 uur in de gemeentelijke basisschool in de Schuttershofstraat. Alle Nielenaren zijn er welkom om samen te klinken op het nieuwe jaar en te genieten van een hapje en een drankje. De toegang is gratis.