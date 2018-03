Gedaan met vrachtverkeer in centrum NEGEN SLIMME CAMERA'S CONTROLEREN OOK OP SNELHEID BEN CONAERTS

10 maart 2018

02u28 0 Niel Negen camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) moeten voortaan mee waken over het verkeer in Niel. De 'slimme camera's worden ingezet om het zware vrachtverkeer uit de dorpskern te weren en de snelheid op de belangrijkste wegen te controleren.

Na Rumst is Niel de tweede gemeente in de Rupelstreek die ANPR-camera's gaat inzetten om over het verkeer te waken. Dat zijn camera's die automatisch kentekens van passerende voertuigen registreren en die de informatie vervolgens linken aan lijsten met kentekenplaten. Deze lijsten bevatten onder meer informatie over openstaande boetes of over de geldigheid van de verzekering van de wagen. In Niel werden de camera's geïnstalleerd op negen verschillende sites: twee in de Matenstraat, drie in de Boomsestraat, een in de Kwaede Wielstraat, twee in de Antwerpsestraat en een in de Fabiolalaan, over de grens met Schelle. Op termijn zullen ook de gemeenten Schelle en Hemiksem een eigen ANPR-camerasysteem installeren.





"We gebruiken de camera's om snelheidsovertredingen van al het doorgaande verkeer te registreren en indien nodig te beboeten", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld).





Trajectcontrole

"Ze zullen ook worden ingezet voor een zogenaamde trajectcontrole, om het vrachtverkeer van + 3,5 ton in goede banen te leiden. Het is namelijk de bedoeling om ons centrum te vrijwaren van zwaar doorgaand verkeer en de vrachtwagens via een lus-systeem van en naar de bedrijventerreinen van de Boomsestraat en de Kwaede Wielstraat te sturen. Met behulp van de camera's kunnen we nu vaststellen of deze route effectief wordt gerespecteerd."





De kostprijs van de ANPR-camera's bedraagt zo'n 550.000 euro, maar de gevolgen zullen volgens Van der Velde bijzonder groot zijn. Het centrum van Niel wordt immers al jaren geteisterd door doorgaand vrachtverkeer. "Veel chauffeurs gebruiken de Boomsestraat en de Antwerpsestraat als alternatief voor de A12", weet Van der Velde. "Alleen zijn deze straten te smal om het vrachtverkeer in twee richtingen door te laten. Een aantal bewoners van de Boomsestraat en de Antwerpsestraat klaagt ook over veel te hoge snelheden en over vrachtwagens die in het holst van de nacht door hun straat komen gedokkerd. Met deze camera's kunnen we zulke overtredingen efficiënt opsporen en aanpakken. Dit gaat ongetwijfeld ten goede komen aan de leefbaarheid en de veiligheid in onze gemeente."





De nodige signalisatie is intussen overal in de betrokken straten aangebracht, de bevolking en de bedrijven werden op de hoogte gebracht met een infomoment en een informatiebrochure en het systeem staat klaar om in gang te treden.





"We moeten alleen nog wachten op de ijking van de toestellen, die een van de komende dagen zal plaatsvinden", zegt mobiliteitsdeskundige Bart Leemans van de gemeente Niel. "De verwachting is dat we midden maart de eerste bruikbare metingen zullen binnenkrijgen."