Fietstunnel krijgt een kleurtje 09 april 2018

02u33 0 Niel De fietstunnel ter hoogte van Betonfabriek Coeck heeft het voorbije weekend een kleurtje gekregen. Vijf 'graffiti artists' leefden er zich uit en bezorgden de tunnel enkele opvallende kunstwerken.

Graffitikunstenaar Kanter Dhaenens heeft samen met enkele bevriende artiesten de fietstunnel van Coeck verrijkt met een aantal kleurrijke graffitiwerken. Het is de bedoeling dat andere creatievelingen de komende weken en maanden in hun voetsporen treden.





De tunnel moet immers dienst doen als een gedoogzone waar iedereen zich - binnen de grenzen van het fatsoen - mag komen uitleven. Wie aan de slag wil gaan met krijt, verf of graffiti, vindt er een geschikte locatie.





Blauwe duivel

De 24-jarige Kenny uit Gent legde er zaterdag de hand aan een graffitikunstwerk van een rokende man en een blauwe duivel. "Ik vind het een uitstekend idee om deze tunnel om te vormen tot een gedoogzone", zegt hij. "Als kunstenaar ben je vaak beperkt tot de grenzen van je canvas of je blad papier. Maar hier krijg je de kans om grotere werken te creëren."





De fietstunnel vormt een onderdeel van 'Nen Nielse Oemweg', een gloednieuwe wandelroute waarvoor langs het parcours een aantal kunstwerken worden gecreëerd. (BCOR)