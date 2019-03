Fans van Beerschot én KV Mechelen willen kankerpatiënt ‘Superdries’ (17) eren tijdens finalematch Ben Conaerts

15u06 0 Niel De match tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen van zaterdag wordt sowieso een hele speciale voor kankerpatiënt Dries Meirsman (17). De supporters van beide clubs willen de Nielse voetbalfan trakteren op een daverend applaus in de zeventiende minuut van de wedstrijd.

Dries voert al sinds september 2014 een zware strijd tegen kanker. Zijn moed en vechtlust hebben op veel mensen indruk gemaakt en hebben hem de bijnaam ‘Superdries’ opgeleverd. Intussen werd zijn chemotherapie stopgezet en is de jongen palliatief verklaard. De supporters van Beerschot-Wilrijk willen de jonge Nielenaar, zelf ook een hevige Beerschotfan, nu een duwtje in de rug geven. Tijdens de match tegen KV Mechelen van zaterdag willen ze de jongen trakteren op een hartverwarmend applaus in de zeventiende minuut.

You’ll Never Walk Alone

“Dries is een echte Beerschotfan”, zegt Justine Pauwels, die haar schouders mee onder het initiatief zette. “Hij heeft een paars hart. Maar door zijn ziekte kan hij zaterdag niet aanwezig zijn op het Kiel en zal hij de match moeten volgen via de televisie. Daarom hebben we aan onze supporters opgeroepen om hem een daverend applaus te geven tijdens minuut 17 van de match. Deze belangrijke wedstrijd moet ook een eerbetoon aan Dries worden. We zijn immers één grote, hechte Beerschotfamilie. We moeten laten zien dat we achter Dries staan en hem een fantastische avond geven.”

De oproep heeft alvast massaal gehoor gekregen. De supporters van Vak I gaan morgen zorgen voor een spandoek en in de zeventiende minuut applaudisseren en ‘You’ll never walk alone’ zingen. Zelfs de supporters van KV Mechelen springen mee op de kar en zullen mee applaudisseren.