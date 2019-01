Evelyn Ibie (Open Vld) is eerste zwarte gemeenteraadslid in Niel: “Eigenlijk ben ik op een lijst gaan staan zonder goed te weten wat het inhoudt” Ben Conaerts

09 januari 2019

14u19 0 Niel Evelyn Ibie (Open Vld) heeft met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een stukje geschiedenis geschreven. De 45-jarige keukenverantwoordelijke werd in Niel verkozen tot het allereerste zwarte gemeenteraadslid in de Rupelstreek. “Ik hoop dat ik andere Afrikanen kan inspireren.”

Het is de afgelopen zes maanden snel gegaan voor Evelyn Ibie. Als politiek groentje kreeg ze de twintigste plaats op de Open Vld-lijst en werd ze met 160 voorkeurstemmen meteen verkozen. Vorige week legde ze de eed als gemeenteraadslid af: een historisch moment, want ze is daarmee het eerste zwarte gemeenteraadslid in de Rupelstreek. “Het is overweldigend”, glimlacht ze. “Eigenlijk begint het pas sinds de eedaflegging tot me door te dringen wat ik heb bereikt. Ik vond echt dat het tijd was voor meer diversiteit in de gemeenteraad. Mensen van een andere origine moeten daar vertegenwoordigd zijn en zich op die manier mee betrokken voelen bij de lokale politiek. Ik hoop dat ik daar nu mee voor kan zorgen en mee hun stem kan zijn. Dat is mijn doel.”

Evelyn werd geboren in Nigeria en emigreerde in 1996 naar België. Nadat ze tien jaar in Boom woonde, verhuisde ze in 2006 naar Niel. Ze is getrouwd, heeft vier kinderen – drie meisjes, één jongen – en werkt als keukenverantwoordelijke in het woonzorgcentrum Hollebeek in Hoboken. “Om eerlijk te zijn, heeft politiek me vroeger amper beziggehouden. Eigenlijk ben ik op een lijst gaan staan zonder goed te weten wat het inhoudt. Maar als ik ergens voor ga, wil ik het wel goed doen. De burgemeester heeft me door dik en dun gesteund en ik heb tijdens de campagne het onderste uit de kan gehaald. Ik ben bij tal van Nielenaren gaan aankloppen om te vertellen wie ik ben en waar ik voor sta. Ik was verrast hoe enthousiast de mensen waren. Ik ga dat nooit vergeten.”

Leergierig

Evelyn beseft dat het echte werk nu pas begint, maar de uitdaging schrikt haar niet af. “Ik ben bescheiden en leergierig. Ik weet dat ik nog veel moet leren. Onder andere mijn kennis van het Nederlands kan nog wat beter. Ik droom ervan om ooit zo mooi te kunnen praten als onze voorzitster Gwendolyn Rutten. Maar het is nu al duidelijk dat mijn verkiezing veel los heeft gemaakt. Bij de installatie van de gemeenteraad waren voor het eerst Afrikanen aanwezig. En ook mijn familie in Afrika is trots op me en stuurt me via Facebook tal van gelukwensen. Ik voel me al bijna de Michele Obama van Afrika (lacht). Het zou mooi zijn als mensen van mijn origine zich door mij laten inspireren, mijn voorbeeld volgen en de stap in de politiek durven te zetten. Alleen door allemaal samen te werken, kunnen we het hier beter maken.”