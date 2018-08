Evelyn Ibie brengt meer kleur in Open Vld-team 09 augustus 2018

Evelyn Ibie (44), een Nielse met Nigeriaanse roots, krijgt een plaats op de lijst van Open Vld. Ze staat op de twintigste plaats, vlak voor lijstduwer Walter Troch (Open Vld). Daarmee is ze de eerste kandidate met een donkere huidskleur die op een Nielse verkiezingslijst staat. "Ik ben geboren in Nigeria en emigreerde in 1996 naar België. Nu woon ik met mijn man en vier kinderen in de Jozef Wauterslaan. Niel is mijn nieuwe thuis geworden", zegt Evelyn, die werkzaam is als keukenverantwoordelijke in een woonzorgcentrum in Hoboken. "Samen met Open Vld wil ik me inzetten om van Niel een aangenamere gemeente te maken." (BCOR)