Emiel Dewittstraat gaat op de schop APARTE PARKEERHAVEN ZORGT VOOR 50 EXTRA PARKEERPLAATSEN BEN CONAERTS

09 februari 2018

02u41 3 Niel De Emiel Dewittstraat gaat vanaf volgende maandag op de schop. De straat wordt volledig heraangelegd, de riolering wordt vervangen en er wordt een pakeerplein gecreëerd met een vijftigtal parkeerplaatsen. De uitvoeringstermijn wordt geschat op tachtig werkdagen.

De Emiel Dewittstraat, een van de toegangswegen tot de dorpskern van Niel, wordt de komende maanden in een nieuw jasje gestoken. De straat wordt vanaf de grens met het Sint-Hubertusplein tot aan het kruispunt met de Antwerpsestraat heraangelegd.





Zowel de riolering als de wegenis en de voetpaden zullen daarbij onder handen worden genomen. De werken kosten 1,4 miljoen euro, inclusief btw, waarvan de gemeente zo'n 668.000 euro voor haar rekening neemt. Het andere deel van de kostprijs wordt betaald door Pidpa.





"Een eerste deel van de Dewittstraat, van de grens met het Sint-Hubertusplein tot aan de voetgangersingang richting de Sint-Hubertusschool, krijgt een make-over in de stijl van de dorpskernvernieuwing. Dat deel van de straat wordt heraangelegd in kasseien, met dezelfde openbare verlichting en hetzelfde straatmeubilair als in onze dorpskern. Het tweede deel van de straat, van de voetgangersingang tot aan de Antwerpsestraat, wordt heraangelegd zoals onder meer de Blauwbrugstraat. Daar komt langs beide kanten van de straat een fietssuggestiestrook", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken.





In de straat zelf verdwijnen er enkele parkeerplaatsen, maar dat is volgens schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld) een noodzaak om de verkeersveiligheid te verhogen. "Nu wordt de zichtbaarheid aan de oversteekplaats in de Dewittstraat nog beperkt door de geparkeerde wagens. Na de heraanleg zal de situatie daar een stuk veiliger worden. Aanvankelijk was het zelfs onze bedoeling om alle parkeerplaatsen weg te halen, maar op vraag van de buurtbewoners zijn we van dat idee teruggekomen en blijven er aan de zuidkant een achttal plaatsen voor kortparkeren behouden."





80 werkdagen

De plaatsen die wel verdwijnen, worden bovendien ruimschoots gecompenseerd met een nieuwe parkeerhaven die wordt aangelegd in het achtergelegen binnengebied tussen de Dewittstraat en de Antwerpsestraat. Daar worden zo'n vijftig parkeerplaatsen voorzien, evenals een kiss & ride-zone voor de Sint-Hubertusschool. "De scholieren kunnen daar worden afgezet en kunnen vervolgens veilig en vlot de school binnengaan. Het inrijden van het binnengebied gebeurt via de Antwerpsestraat, vervolgens kan je een lus maken op het plein om uiteindelijk weer weg te rijden via de Dewittstraat", legt Van der Velde uit.





De werken zouden tachtig werkdagen in beslag nemen en zouden dus voor het bouwverlof moeten voltooid zijn. Tijdens de werkzaamheden is er in de Dewittstraat geen weg- of fietsverkeer mogelijk. Het verkeer kan een omleiding volgen langs de Emiel Vanderveldelaan of langs de Edward Claessenslaan. Voor buslijn 183 wordt er een tijdelijke halte voorzien op de Heideplaats ter hoogte van huisnummer 5.