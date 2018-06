Ellen Brits (26) krijgt tweede plaats bij Open Vld 26 juni 2018

02u48 0 Niel Ellen Brits, voorzitter van de Nielse ConcertBand, krijgt de tweede plaats toegewezen op de lijst van Open Vld. Opvallend: met haar 26 jaar is ze ook de jongste kandidate op de lijst. Maar dat schrikt haar niet af. "Ik heb goesting om mijn stempel te drukken", zegt ze.

Ellen Brits is geboren en getogen in Niel, studeerde Politieke Wetenschappen en heeft een master Politieke Communicatie. Sinds 2015 is ze beroepshalve aan de slag op de communicatiedienst van Open Vld nationaal. "Aan de kant blijven staan en zagen en klagen dat het anders en beter moet, dat is echt niks voor mij", zegt ze. "Ik wil graag meewerken aan een nog mooier en bruisender Niel. De mensen die me al kennen, weten dat ik me keihard zal inzetten. Uiteraard ligt mijn focus op communicatie en cultuur, maar ik heb absoluut goesting om ook mijn stempel te drukken in de andere beleidsdomeinen."





Kansen

Ellen Brits treedt daarmee in de voetsporen van lijsttrekker en huidig burgemeester Tom De Vries (Open Vld). Hij was zelf ook pas 26 toen hij in 2000 de tweede plaats kreeg op de Open Vld-kieslijst. Hij haalde meteen een mooi resultaat en schopte het tot de jongste schepen ooit in de gemeente. "Bij Open Vld Niel hebben we altijd al kansen gegeven aan talentrijke jongeren", zegt De Vries. "Ellen past perfect in deze traditie. Ze is niet alleen jong, maar ook bekwaam. Dat ze al vijf jaar met succes voorzitter is van de Nielse ConcertBand, een van de grootste Nielse verenigingen, is daarvan het beste bewijs." (BCOR)