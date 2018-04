Eddy Soetewey trekt dan toch opnieuw N-VA-lijst 03 april 2018

02u42 0 Niel Stefan Verbeeck, in de zomer van vorig jaar aangekondigd als lijsttrekker voor N-VA Niel, zet een stap terug wegens professionele redenen. Schepen Eddy Soetewey, die aanvankelijk voorzien was als lijstduwer, zal nu de lijst trekken.

In juli 2017 kondigde N-VA Niel aan met Stefan Verbeeck als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen te zullen stappen. Verbeeck is een van de stichters van de lokale afdeling en zou voor het eerst de eerste plaats op de lijst bekleden. Alleen blijkt die politieke ambitie moeilijk te rijmen met zijn professionele bezigheden. "Sinds 1 februari ben ik aan de slag gegaan als productieverantwoordelijke bij Plasma Industries in Brussel", vertelt Verbeeck.





"Dat was een uitdaging die ik absoluut niet kon laten schieten. Alleen moet ik daar werken in ploegen, waardoor ik heel wat vergaderingen en commissies niet bij kan wonen. Ik heb nog geprobeerd iets te regelen met mijn nieuwe werkgever, maar er is jammer genoeg niet veel aan te doen. Daarom heb ik mijn eerste plaats ter beschikking gesteld van de partij. Zelf zal ik normaal gezien niet op de lijst staan. Ik denk dat N-VA voldoende talent heeft om de lijst te kunnen vervolledigen."





Eddy Soetewey, schepen van onder meer Cultuur en Onderwijs, die aanvankelijk voorzien was als lijstduwer, wordt nu lijsttrekker, net als bij de verkiezingen van 2012.





De tweede plaats wordt ingenomen door Kelly Breugelmans, een zelfstandige jonge mama die er in 2012 ook al bij was. Huidig schepen Tom Caluwaerts bekleedt de derde plaats, terwijl op plaats vier met Naïda Wauters wordt gekozen voor een nieuw gezicht.





Jeroen Van Ranst, campagneleider en beheerder van de sociale media, staat op plaats vijf. (BCOR)