Dungeons & Dragons spelen als therapie: bij psychotherapeut Kevin Pieters lig je niet op de bank maar kruip je in de huid van fictief personage Ben Conaerts

11 december 2018

14u41 0 Niel Vergeet het clichébeeld van de psycholoog die zijn patiënt liggend op de bank laat plaatsnemen. Bij psychotherapeut Kevin Pieters kruip je in de huid van een fictief personage die een imaginair avontuur onderneemt. Spannend én efficiënt, aldus Pieters. “Je kan in je fantasie iets aanspreken wat in het echt nog niet volledig ontwikkeld is.”

Een therapeutische sessie bij Kevin Pieters is iedere keer weer een beetje een spel spelen. Niet alleen ontvangt hij je in een spellenzaak, hij gebruikt voor zijn therapie ook nog eens het bekende rollenspel Dungeons and Dragons. Het concept van D&D is eenvoudig: je kruipt in de huid van een fictief personage en neemt deel aan een imaginair avontuur. Onderweg ontmoet je een aantal vrienden en vijanden, beland je in gevaarlijke situaties en moet je gebruikmaken van de vaardigheden van je personage om jezelf te redden en je doel te bereiken.

Pestgedrag

“Vanuit Dungeons and Dragons worden patiënten uitgedaagd om een rol aan te nemen die hen met zichzelf confronteert”, legt Kevin Pieters uit. “Het enige wat vastligt in D&D, is dat je van A naar B moet geraken. Maar hoe je dat doet, moet je zelf invullen. Ik werk vooral met jongeren die te maken hebben met pestgedrag of met assertiviteitsproblemen. Jongeren die niet in zichzelf geloven of zich te veel laten doen. Dus is het mijn taak om op zoek te gaan naar een verhaallijn waarin ze voldoende worden uitgedaagd. Ik wil hen een handvat aanreiken om na te denken over hoe ze met een bepaalde situatie moeten omgaan. Als in D&D je metgezel bijvoorbeeld gevangen wordt genomen door de vijand, zit je met een moreel dilemma: laat je hem achter of keer je terug om hem te bevrijden? Vanuit je personage moet je keuzes maken en op die manier word je gedwongen om assertief te zijn, na te denken en te ondernemen.”

Geen winnaars of verliezers

De Nielenaar is de enige therapeut in het land die van D&D gebruik maakt. “Ik heb intussen al vijftien jaar ervaring als therapeut, maar daarnaast speel ik in mijn vrije tijd ook heel graag spellen. Wat ik doe, is in theorie niets nieuws. In het verleden is al gebleken dat het gebruik van een derde element – iets wat niets met de therapie te maken heeft – heel goed werkt. In dit geval is dat derde element dus Dungeons and Dragons. Vanuit je fantasie kan je iets aanspreken wat in het echt nog niet volledig ontwikkeld is. Bovendien is het een veilige, laagdrempelige manier om je persoonlijkheid te versterken. In de verhalen die ik in D&D uitwerk, zijn er immers geen winnaars of verliezers. Welke keuze je ook maakt, aan het eind komt het altijd goed. Het resultaat is minder belangrijk dan de weg die je hebt afgelegd en de hindernissen die je daarbij hebt overwonnen.”

