Dit collectief geeft uw gemeente kleur GRAFFITIPROJECT 'YELLOW BRICK ROAD' VIERT VIJFDE VERJAARDAG BEN CONAERTS

04 augustus 2018

02u46 0 Niel Het graffitiproject 'Yellow Brick Road' bestaat vijf jaar en viert dat met een reeks bijzondere wandelingen langs hun belangrijkste verwezenlijkingen. "Wat van start ging als een wild idee, is nu een waar begrip geworden", zegt bezieler Kanter Dhaenens.

De 'Yellow Brick Road' is niet alleen de bekende fictieve route uit 'The Wizard of Oz', het is ook een uniek kunstproject dat het landschap langs de Rupel een extra pigment geeft. Het project werd vijf jaar geleden opgestart door de Boomse graffitikunstenaar Kanter Dhaenens, op vraag van zijn zoontjes Onno en Silas. "Het begon als een schuchtere poging om met verfresten de omgeving te verfraaien, maar op vijf jaar tijd is de 'Yellow Brick Road' uitgegroeid tot een waar begrip", vertelt Kanter.





Begeleide wandelingen

Intussen is de 'Yellow Brick Road' geëvolueerd tot een collectieve realisatie van meer dan 3.000 meter schilderwerk van Terhagen langs Boom tot Niel. De gloriëtte op Hellegat, de gemeentelijke sporthal van Niel, de achterkant van het Feestpaleis op de Boomse Kaai, het pleintje in de wijk Hoek, de fietstunnel op het terrein van Wienerberger in Rumst: het zijn maar enkele van de locaties die Kanter en co de voorbije jaren hebben opgesmukt met hun kleurrijke graffitiwerken. Om al die kunstwerken van de 'Yellow Brock Road' nog eens in de kijker te zetten, worden er deze maand vier begeleide wandelingen georganiseerd.





"We beginnen deze zondag (morgen, red.) met een wandeling door de Boomse wijk Noeveren", zegt Kanter. "Op 12 augustus brengen we een bezoek aan het centrum van Boom, op 19 augustus brengt de wandeling ons naar Terhagen en op 26 augustus eindigen we in Niel. Na de wandelingen kaarten we na in het Bokaal Zomercafé in Terhagen, met een barbecue, een aperitief en een live optreden. De wandelingen beginnen telkens om 14 uur en deelname kost 35 euro, inclusief de barbecue en het aperitief."





Dé apotheose van het jubileumjaar is gepland voor de zomer van 2019. "Samen met Guus van Zon van het Bokaal Zomercafé willen we dan uitpakken met een eigenzinnig kunstenfestival langs de Rupel, onder de naam 'Brickcollage'. Daarvoor gaan we nu op zoek naar ideeën, kunstenaars of locaties die bij het festival kunnen worden betrokken. Vind je dat de speeltuin in je wijk gepimpt moet worden, heb je altijd al eens muziek willen spelen in de gloriëtte op Hellegat of heb je een idee voor een waanzinnig kunstwerk ergens langs de Rupel? Laat het ons weten. Het is de bedoeling dat we uit alle voorstellen de meest interessante uitpikken, mee gaan begeleiden en opnemen in het programma volgende zomer."





Wie deel wil nemen aan een van de 'Yellow Brick Road'-wandelingen, kan zich inschrijven via ybrwandeling@gmail.com. Suggesties voor 'Brickcollage' kunnen gemaild worden naar yellowbrickroad@telenet.be.