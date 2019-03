Dertiende Start to Run krijgt twee begeleiders Ben Conaerts

07 maart 2019

14u41 0 Niel De dertiende editie van de Nielse Start to Run gaat van start op maandag 1 april. Met Steven Mattheus en Peter Laureys zullen er deze keer twee begeleiders zijn.

Amper een jaar geleden besloot Peter Laureys, de bezieler van de Start to Run in Niel, om de rol van begeleider over te laten aan Steven Mattheus. Maar ook die zal de komende editie niet bij elke training aanwezig kunnen zijn. “Daarom pakken we het nu aan als duobaan”, zeggen Peter en Steven. “De trainingssessies zullen nu afwisselend door een van ons begeleid worden. Verder blijft het concept hetzelfde als de voorbije edities. We willen iedereen op een recreatieve manier gedurende twaalf weken aan zijn basisconditie laten werken.”

Net als de voorgaande jaren wordt er gewerkt in twee niveaugroepen. Deelnemers die nog nooit gelopen hebben of ermee gestopt zijn maar de draad opnieuw willen oppikken, kunnen aansluiten bij de beginnersgroep. De doelstelling voor hen is na twaalf weken training op eigen tempo dertig minuten te lopen. Van de ‘gevorderden’ wordt een zeker basisniveau verwacht: zij moeten bij aanvang vijf kilometer kunnen lopen en bouwen vervolgens week na week op om uiteindelijk tien kilometer af te leggen.

De beginnende Start to Runners verzamelen elke maandag en donderdag om 19 uur aan de sporthal. Voor de gevorderden starten de trainingen om 20 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro voor een volwassene en 10 euro voor jongeren tot 18 jaar. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar steven.mattheus@hotmail.com of laureys.peter@outlook.com.