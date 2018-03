De Paardenstal wordt afhaalpunt voor Voedselteam 08 maart 2018

Het Natuurhuis De Paardenstal doet voortaan dienst als afhaalpunt voor het Nielse Voedselteam. Leden van het team kunnen daar wekelijks terecht om onder meer biologisch geteelde groenten en fruit af te halen.





In Niel is sinds april vorig jaar een Voedselteam actief. Dat is een groep mensen die samen basisvoedsel aankopen bij lokale of regionale producenten en dat wekelijks afhalen in een gemeenschappelijk depot. "Het gaat niet alleen om groenten en fruit, maar ook om onder meer zuivel, brood en honing", luidt het. "Het is een eerlijke en gemakkelijke manier om je eten lokaal aan te kopen en zeker te zijn van de kwaliteit ervan."





"Voedselteam Niel was sinds kort op zoek naar een nieuwe stek", vertelt schepen van Toerisme Tom Caluwaerts (N-VA). "Uiteindelijk werd beslist de handen in elkaar te slaan met het Natuurhuis De Paardenstal. Het Natuurhuis is tenslotte een gemakkelijk bereikbare locatie, zowel voor de leveranciers als voor de wekelijkse klanten. Dus voortaan kunnen de leden van Voedselteam daar iedere vrijdag tussen 18 en 19 uur terecht om de bestelde pakketten af te halen."





Bestellen kan van zaterdag tot donderdagavond via de webwinkel van Voedselteams. Op het einde van de maand reken je telkens je aankopen af voor die volledige maand. Wil je lid worden, kan je een mail sturen naar niel@voedselteams.be. Het lidmaatschap kost 15 euro per jaar per gezin. (BCOR)