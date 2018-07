De Paardenstal 2.0: nieuw terras én 'leuzze' STEENBAKKERSRELICT KRIJGT GRONDIGE MAKE-OVER BEN CONAERTS

20 juli 2018

02u45 0 Niel De opwaardering van het bijna honderd jaar oude natuurhuis De Paardenstal vordert gestaag. Tegelijkertijd wordt ook de directe omgeving van het gebouw onder handen genomen. Grootste eyecatchers zijn het nieuwe terras en de droogloods van de leerlingen van de Houtafdeling van TA Den Biezerd.

De Paardenstal De Neef langs de Boomsestraat in Niel dateert uit de jaren 1920 en is de nog enige resterende paardenstal van de eens alomtegenwoordige steenbakkerijnijverheid in de Rupelstreek. Intussen wordt al drie jaar gewerkt aan de renovatie van het gebouw en de opwaardering van de directe omgeving. Met de steun van partners als Natuurpunt, Regionaal Landschap en de provincie werd al een heel traject afgelegd. Naast het hervoegen van de buitengevels en het restaureren van de drie dakkapellen werd vorig jaar al de dakconstructie hersteld. Dit voorjaar werd vooral verdergewerkt aan de verfraaiing van de omgeving.





"Dankzij de sponsoring van Wienerberger werden stenen geleverd om een terras aan te leggen", zegt schepen van Erfgoed Tom Caluwaerts (N-VA). "Daarbij werd door vrijwilligers van Natuurpunt ook de funderingszone van het gebouw verder versterkt, zodat de insijpeling van kwelwater wordt getemperd. Een andere eyecatcher is de nieuwe 'leuzze' (lokaal dialect voor droogloods, red.) die door de leerlingen van TA Den Biezerd wordt getimmerd. Het houten skelet is volledig geplaatst en eind september komt het dak erop te liggen. Eens de leuzze klaar is, kunnen de gidsen van Natuurpunt de natuurwandelingen die ze in de herfst en winter organiseren op een droge plaats inleiden."





Binnenkort wordt ook de talud en de tunnelboog naast de paardenstal onder handen genomen. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van bakstenen van het typische en zeer gegeerde model van de Boomse klinkaart."De restauratie van de tunnelboog en talud zou voor eind 2018 opgeleverd moeten zijn", vervolgt Caluwaerts. "Dat is nodig, want de schade veroorzaakt door dooizouten maakt dat de mortelspecie helemaal verdwenen is, met een veiligheidsprobleem op korte termijn tot gevolg."





Troggewelven

Vandaag wordt het Natuurhuis De Paardenstal gebruikt als natuureducatief centrum voor Natuurpunt en als maandelijkse voedselafhaalpunt voor het Voedselteam Niel. Op termijn kunnen daar nog andere projecten bijkomen, maar dan moeten er nog wel een aantal vraagstukken worden opgelost. "De stabiliteit van de vloer op straatniveau is momenteel alvast het onderwerp van onderzoek. De draagkracht van de oude troggewelven heeft de voorbije decennia flink te lijden gehad onder het zware wegtransport. Als we de veiligheid en de gebruiksmogelijkheden willen bestendigen, moeten we de gewelven versterken. Dat is een werk voor volgend jaar", besluit Tom Caluwaerts.