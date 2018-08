Daar is Niel Vooruit weer BART VAN HOVE BLAAST PARTIJ NIEUW LEVEN IN BEN CONAERTS

21 augustus 2018

02u48 0 Niel Van een verrassing gesproken: gemeenteraadslid Bart Van Hove haalt zijn oude beweging Niel Vooruit vanonder het stof en zal met de volgende verkiezingen alsnog opkomen. Huidig schepen Maritsa Moons krijgt de tweede plaats op de lijst.

Volgt u even mee. In 2013 richtte voormalig Vlaams Belang-kopstuk en gemeenteraadslid Bart Van Hove Niel Vooruit op. Nauwelijks drie jaar later viel het doek over de nieuwe partij en zetelde Van Hove verder als onafhankelijke. Vorig jaar raakte bekend dat hij overstapte naar N-VA, maar dat huwelijk liep twee maand geleden alweer op de klippen. Van Hove ervaarde een gebrek aan respect en beraadde zich over zijn politieke toekomst. Even zag het ernaar uit dat Van Hove, sinds 1995 in de gemeenteraad, de lokale politiek vaarwel zou zeggen. Maar zo ver wil hij het dus niet laten komen. Met de volgende verkiezingen zal hij opnieuw opkomen... voor Niel Vooruit.





Genoeg van bemoeienissen

"Ik heb écht op het punt gestaan om te stoppen", zegt Bart Van Hove. "Maar de vele reacties van de mensen hebben me mijn beslissing doen herzien. Daarom heb ik opnieuw Niel Vooruit in het leven geroepen. Niel Vooruit is destijds ontstaan nadat verschillende mensen binnen de traditionele partijen genoeg hadden van de bemoeienissen van de partijpolitieke hoofdkwartieren. Niel moet bestuurd worden door mensen vanuit Niel, met enkel de belangen van de inwoners in gedachten. Onze slogan is 'Geen kleur, maar wel inhoud'. We willen mensen verzamelen vanuit verschillende politieke achtergronden, maar die wel allemaal het beste voorhebben met onze gemeente."





Opvallend is dat Niel Vooruit de steun krijgt van huidig schepen van Milieu en Lokale Economie Maritsa Moons. Net als Van Hove heeft zij een verleden bij N-VA, maar is zij na interne strubbelingen opgestapt. Zij krijgt na Bart Van Hove de tweede plaats op de lijst van Niel Vooruit. De bedoeling is dat binnenkort nog meer kandidaten bekend worden gemaakt. "Gezien de korte tijdsspanne zal het niet mogelijk zijn om met een volledige lijst uit te pakken, maar dat is zeker geen noodzaak. Belangrijker dan kwantiteit is de kwaliteit van de mensen die we kunnen verzamelen. We mikken op mensen die gekend zijn in het veld, die bijvoorbeeld actief zijn in een buurtcomité."





Het partijprogramma moet de komende dagen nog op punt worden gezet. Maar het staat wel vast dat de partij het rechts-conservatieve gedachtegoed zal verdedigen. "Ik noem het een sociaal-rechts programma", legt Van Hove uit. "We pleiten onder meer voor een grondige aanpak van de fiets- en voetpaden en voor extra aandacht voor de gemeenteschuld. Pas op, het huidige beleid is zeker niet slecht, maar er is wel een sociale correctie nodig. We hopen dat we een à twee zetels kunnen behalen. Als dat lukt, kunnen we van een groot succes spreken."





Mensen die Niel Vooruit willen steunen, kunnen contact opnemen via de website www.nielvooruit.be.