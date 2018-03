Cultuurraad serveert bossanova op aperitiefconcert 16 maart 2018

02u52 0

De cultuurraad van Niel heeft zijn jaarlijkse aperitiefconcert georganiseerd. Terwijl de vorige editie in het teken stond van jazzmuziek, lag nu de klemtoon op bossanova. Het trio Yellow Bossa - met Raf Van Brandt, directeur van de muziekacademie, aan de piano - stak bekende popsongs als 'Billie Jean' en 'Hotel California' in een verrassend zwoel jasje van bossanova. Op die manier ontstond er in het atrium van het gemeentehuis, voor de gelegenheid goed volgelopen, al een zomers sfeertje.





(BCOR)