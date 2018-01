ConcertBand strikt Günther Neefs voor aperitiefconcert 02u53 0

De Nielse ConcertBand kan voor zijn aperitiefconcert van zondag 21 januari uitpakken met een gastoptreden van Günther Neefs. "Dit is voor ons een echte primeur", zegt voorzitter Ellen Brits. "Nooit eerder in de geschiedenis van onze muziekvereniging hadden we een gastartiest van dit kaliber."





Günther Neefs begon zijn carrière als percussionist bij een bigband, maar kroop al snel zelf achter de microfoon. Nu hij 25 jaar op de planken staat, grijpt hij terug naar zijn grote liefde: een podium vol muzikanten. Tijdens het aperitiefconcert zal hij met de Nielse ConcertBand een reis maken doorheen de bonte wereld van de swing. Klassiekers van onder meer Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. passeren de revue. De muzikale leiding is in handen van dirigent Gilles De Meester. De presentatie wordt verzorgd door Viona Daelemans.





Het aperitiefconcert vindt plaats om 11 uur in zaal Keizershof. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa en zijn te bestellen via de website www.nielseconcertband.com. (BCOR)