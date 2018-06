Chris Ceuppens trekt lijst sp.a-Groen 13 juni 2018

03u02 0 Niel Sp.a-Groen kan uitpakken met een opvallende naam als lijsttrekker. Chris Ceuppens (42), voormalig schepen in Rumst, moet de Nielse socialisten opnieuw in de meerderheid loodsen.

Ceuppens zetelde veertien jaar in de gemeenteraad van Rumst, waarvan zes jaar als schepen voor Sociale Zaken, Wonen en Economie. Vier jaar geleden verhuisde hij naar Niel, om er met Vanessa Van Linden, de dochter van de overleden oud-burgemeester Luc Van Linden, te gaan samenwonen. "Het was niet mijn bedoeling om me zo snel weer in de politiek te wagen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan", glimlacht Ceuppens. "Met het plotse overlijden van Luc in 2011 is er bij de Nielse socialisten een sterkhouder weggevallen, waardoor we in de oppositie zijn beland. Het is mijn ambitie om onze partij in de meerderheid te loodsen."





Hij krijgt de steun van voormalig schepen Anja Roofthooft, die op de tweede plaats staat. De groene kandidaat Koen Segers staat op plaats drie, terwijl gemeenteraadslid Etienne Franssen de vierde plaats kreeg toebedeeld. Dorien Deckers, kleindochter van oud-burgemeester Georges Deckers, vervolledigt de top vijf. Oud-burgemeester en huidig fractieleider Freddy Vermeiren is lijstduwer.





"Ik wil samen met ons nieuw team de dorpsvernieuwing die Luc opstartte mee verderzetten", zegt Ceuppens. "Maar met meer klemtoon op milieu, vlot en veilig verkeer en burgerparticipatie. We ijveren voor een stop op de inname van nieuwe groene ruimte door te grote woonprojecten." (BCOR)