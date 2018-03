CD&V heeft kritiek op zwerfvuilactie met kinderen 22 maart 2018

02u47 0 Niel Een zestigtal kinderen van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) is gisteren zwerfvuil gaan opruimen in de omgeving van de Rupelstraat. Vandaag wordt hun voorbeeld gevolgd door het gemeentepersoneel. Intussen heeft oppositiepartij CD&V kritiek op de actie. "Windowdressing", luidt het.

Voor de kinderen van de BKO zag de namiddag er gisteren anders uit dan anders. Met zijn allen trokken ze erop uit om Niel een beetje properder te maken. Een tiental kinderen van BKO Speelhuis nam het Elisabethplein, de Heideplaats en de Rupelstraat onder handen. Een vijftigtal kinderen van BKO Speelberg concentreerde zich dan weer op de Rupelstraat, de Wirixdreef en de Schuttershofstraat. Vandaag wordt de opruimactie voortgezet door het gemeentepersoneel en enkele bereidwillige burgers.





Toch is er ook kritiek te horen. Volgens oppositiepartij CD&V gaat het om "niet meer dan windowdressing". De partij verwijst daarmee naar de weigering van de gemeente om toe te treden tot de Statiegeldalliantie om de strijd tegen zwerfvuil te ondersteunen. "In het buitenland wordt bewezen dat het statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flessen perfect werkt", zegt Tom Bridts (CD&V). "De weigering geeft aan dat het bestuur het milieubeleid totaal niet ernstig neemt. Onbegrijpelijk."





"Natuurlijk zijn wij tegen zwerfvuil", reageert Eddy Soetewey (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad. "Maar we denken niet dat statiegeld dé oplossing is voor het probleem. Je hebt bovendien mensen nodig om de drankblikjes en plastic flessen terug te nemen en dat lijkt me voor kleine detailhandels praktisch niet haalbaar. Een uitbreiding van het het PMD-systeem, dat in onze gemeente goed werkt, lijkt me een beter alternatief." (BCOR)