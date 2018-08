CD&V-dames pleiten voor meer vrouwen in gemeenteraad 14 augustus 2018

02u42 0 Niel Een aantal vrouwen van CD&V Niel roept op om met de volgende verkiezingen voor een vrouw te stemmen.

Momenteel zitten er slechts vijf vrouwen in de Nielse gemeenteraad. Veel te weinig, vinden Leen Wyn, Helga Schoonjans, Inge Ceuppens, Annelies Boost en Cindy Verschueren van CD&V Niel. Zij breken een lans voor een groter evenwicht in de gemeenteraad. "Op elke lijst staan nagenoeg evenveel vrouwen als mannen", zegt lijstduwer en voormalig gemeenteraadslid Cindy Verschueren. "Je zou dan ook verwachten dat er ongeveer evenveel vrouwen als mannen in de raad zetelen. Maar dat is dus niet zo." "Daarom lanceren we nu een oproep om voor evenwicht te kiezen", zegt Leen Wyn, die op de tweede plaats staat, na lijsttrekker Tom Bridts. "Onze vrouwelijke kandidaten hebben niet minder maar andere competenties dan onze mannen. Op die manier vullen we elkaar perfect aan. Dus als je een man een stem geeft, waarom zou je dan ook niet op een vrouw stemmen? Bij de verkiezingen mag je tenslotte meerdere kandidaten op eenzelfde lijst een voorkeurstem geven." (BCOR)