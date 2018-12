Carl wil sigarettenpeuken bannen uit straatbeeld: “Het duurt twaalf jaar voor een peuk in de natuur vergaat” Ben Conaerts

21 december 2018

16u29 0 Niel De Nielse Antisluikstort Fangroep, een groep van mensen die sluikstorten in Niel wil aanpakken, laat opnieuw van zich horen. Met een affichecampagne hopen de leden het aantal sigarettenpeuken in het straatbeeld terug te dringen.

Wie het Nielse handelscentrum bezoekt, heeft ze mogelijk al zien hangen: de affiches met daarop de niet mis te verstane boodschap ‘Niel, peukenvrije gemeente’. Al dertig handelaars ondersteunen de oproep van de Nielse Antisluikstort Fangroep om het aantal sigarettenpeuken op straat terug te dringen. “Sinds de groep bijna vier jaar geleden van start is gegaan, is er al veel veranderd in het zwerfvuilbeleid van de gemeente”, zegt Carl Boeckx (63). “Sluikstorten worden nu meer opgehaald dan vroeger, onder andere door de zogenaamde witte tornado’s. Maar het aantal sigarettenpeuken op straat blijft een groot probleem. Cafés en handelaars vinden iedere dag peuken voor hun deur. Dat willen we met deze affiches een halt toeroepen. Peuken zijn klein, maar zijn minder onschuldig dan we denken. Het duurt tot twaalf jaar voor een peuk in de natuur vergaat. In die tijd kan één sigaret tot driehonderd liter water vervuilen.”

Boeckx organiseert de sensibiliseringsactie op eigen houtje: hij heeft de affiches zelf ontworpen, drukt ze zelf af en klopt zelf bij de handelaars aan om hen voor de actie warm te maken. “Het is fijn om te zien dat er ondertussen al zoveel cafés en handelaars mee op de kar zijn gesprongen. We hopen dat ze de affiches tot de jaarmarktperiode volgend jaar laten hangen. Dan hopen we de actie naar een hoogtepunt te tillen. Ondertussen kunnen winkels, verenigingen en scholen die een affiche willen, steeds contact opnemen.”

Carl is te bereiken op 0471/40.15.96.