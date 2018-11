Cantecleerkoor zoekt nieuwe stemmen Ben Conaerts

14 november 2018

Het Cantecleerkoor kampt met een tekort aan leden en is dringend op zoek naar nieuwe zangstemmen. Sopranen, alten, tenoren of bassen: alle stemmen zijn welkom.

“Kennis van notenleer of een zangopleiding is handig, maar niet noodzakelijk”, klinkt het. “Motivatie, oefening en een gezonde dosis humor daarentegen is wel een must. Ons repertorium is heel gevarieerd: van popsongs over evergreens en gospels, naar musical tot het Nederlandstalige lied en nog vele andere genres.”

Zangers en zangeressen die zich willen aansluiten, kunnen kennis komen maken tijdens de repetities op maandagavond om 20.15 uur in het Woonzorgcentrum Maria Boodschap of contact opnemen via cantecleer.niel@gmail.com.