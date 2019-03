Café Den Tighel ontvangt provinciaal kampioenschap toppenbiljart Ben Conaerts

18 maart 2019

16u05 0 Niel Café Den Tighel vormt deze week het decor voor de strijd om de provinciale titel in het golfbiljart. Zo’n 150 spelers uit de hele provincie komen er elke avond hun kunsten tonen.

Golf- of toppenbiljart: in nagenoeg elk café in Vlaanderen kan je het spelen. De bedoeling van het spel is bedrieglijk eenvoudig. Vijf biljartballen moeten in het overstaande doel gespeeld worden. Maar zet twee toppers tegen elkaar en je krijgt een tactisch steekspel dat makkelijk enkele uren kan duren. In café Den Tighel tekenen zo’n 150 spelers deze week present om te strijden voor de titel van provinciaal kampioen. Vanaf vanavond om 19 uur kan je ze aan het werk komen zien. Op zondag 24 maart worden vanaf 10.30 uur de finales afgewerkt. De toegang is steeds gratis.

De organisatie van het tornooi is net als vorig jaar in handen van de Nielse biljartclub Sportifke. “Er wordt gespeeld in verschillende categorieën”, zegt Dave Jacobs van Sportifke. “Zo zijn er wedstrijden voor enkelspelers, dubbelspelers, oude gloriën, mannen en vrouwen. Vooral de wedstrijden van de A-spelers – de hoogste categorie – lokken iedere keer veel belangstelling. Titelverdediger Erik Van de Zegel is deze week de grote favoriet. Al hebben we met Marc Lepever bij BC Sportifke ook wel een kandidaat die een gooi naar de titel kan doen. Het zal sowieso spannend worden.”

Alle info is te vinden op de website bgb-pk-antwerpen.be.