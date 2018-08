Burgemeester Tom De Vries viert feest 28 augustus 2018

Het Feest van de Nielse burgemeester Tom De Vries (Open Vld) is op zaterdag 1 september aan de zesde editie toe. Net als de voorbije jaren gaat de opbrengst naar een of meerdere Nielse verenigingen. Deze keer gaat de opbrengst van het feest naar De Cirkel van de vzw Pegode, een activiteitencentrum voor mensen met een ondersteuningsvraag.





"Mijn feest is geen liberaal partijfeest", benadrukt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "Elke Nielenaar, jong en minder jong, is welkom om samen met me te feesten."





Tania De Buyser, die ook bij de Muziekbijoekes al op het podium stond in Niel, komt een gastoptreden verzorgen. Het Feest van de burgemeester vindt plaats vanaf 20.30 uur in Den Tighel. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen in Den Tighel, via julien.rochtus@skynet.be of burgemeester@niel.be. (BCOR)