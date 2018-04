Burgemeester Tom De Vries trekt Open Vld-lijst 21 april 2018

De lokale afdeling van Open Vld trekt met huidig burgemeester Tom De Vries (43) als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. De Vries werd in 2012 burgemeester, na twaalf jaar schepen te zijn geweest. Hij kreeg toen 1.115 voorkeurstemmen, waarmee hij de populairste politicus was van Niel. "De voorbije zes jaar heeft mijn team van Open Vld, met de steun van onze coalitiepartner N-VA, heel wat verwezenlijkt. Maar het werk is nog niet voltooid. Ik wil graag opnieuw zes jaar burgemeester zijn van onze 'Parel aan de Rupel'", aldus Tom De Vries.





Hoe de rest van de Open Vld-kieslijst er zal uitzien, is op dit moment nog niet bekend. "We werken volop aan een sterke en evenwichtige lijst, met daarbij niet alleen een pak ervaring, maar ook een groot aantal jongeren. Want jongeren alle kansen geven, dat hebben we bij Open Vld Niel altijd al gedaan", luidt het bij de partij. (BCOR)