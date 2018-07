Brouwerij De Klem doet mee aan Bierdag 31 juli 2018

Naar aanleiding van de 'International Beer Day' op vrijdag 3 augustus zet de Nielse brouwerij De Klem haar bieren extra in de kijker. Bierbrouwer Olivier Op de Beeck doet voor de gelegenheid de deuren van zijn brouwerij en bar open van 16 tot 24 uur. Je kan er naast de Rupeliaan en de Hellegatbieren gaan proeven van de brouwsels van tien collega-brouwers uit verschillende landen. De toegang is gratis. Meer info is te vinden op de website www.brouwerijdeklem.be. (BCOR)