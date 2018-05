Brandstichter opgesloten in psychiatrie 09 mei 2018

De 43-jarige P.L. uit Niel moet opgesloten worden in een psychiatrische instelling. Dat is het oordeel van de correctionele rechtbank. De man stichtte twee keer brand in het appartementsgebouw in Niel waar hij woonde.





In de toegangshal van een appartementsgebouw aan de Antwerpsestraat brak in de nacht van 31 mei 2016 brand uit. Een 65-jarige vrouw die op de tweede verdieping woonde, raakte bevangen door de rook en viel van de trap, toen ze naar buiten probeerde te vluchten. Ook acht andere bewoners belandden in het ziekenhuis.





Al snel bleek dat er kwaad opzet mee gemoeid was: een matras die onder de trap lag, was in brand gestoken. De beklaagde had de hulpdiensten verwittigd. Hij had gedronken en gedroeg zich vreemd.





De beklaagde verhuisde daarna naar een appartementsgebouw aan de Kapelstraat in Niel. Op 19 september 2017 brak ook daar brand uit in de kelder. De beklaagde was opnieuw degene die de brandweer verwittigde.





De rechtbank vond zijn schuld aan de twee brandstichtingen bewezen. Hij werd ook vervolgd voor drie andere branden in het appartementsgebouw aan de Antwerpsestraat. Op 5 februari, 2 april en 1 mei 2016 vloog er papier en vuilniszakken in brand. Daarvoor werd hij vrijgesproken.





De beklaagde werd in het verleden al geïnterneerd voor brandstichting. Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man zich op het moment van deze feiten en ook nu nog in een staat van geestesstoornis bevindt en niet toerekeningsvatbaar is. (PLA)